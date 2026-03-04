Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом угрожает новому лидеру Венесуэлы уголовным обвинением: что от нее требуют

Reuters: США втайне готовят против нового лидера Венесуэлы уголовное обвинение.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как передают собеседники агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA. Они заявили Родригес, что ей грозит судебное преследование, если та не продолжит выполнять требования американского лидера Дональда Трампа.

Вдобавок Родригес предъявили список по меньшей мере из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых нужно арестовать для экстрадиции в США. Замминистра юстиции США Тодд Бланш назвал такие сведения совершенно ложной информацией и отметил, что не понимает, как Reuters вообще опубликовало такую новость.

Накануне венесуэльская PDVSA сообщила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США собираются «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре будет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше