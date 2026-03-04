Белый дом угрожает новому лидеру Венесуэлы уголовным обвинением: что от нее требуют

Белый дом тайно готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как передают собеседники агентства, федеральные прокуроры США подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA. Они заявили Родригес, что ей грозит судебное преследование, если та не продолжит выполнять требования американского лидера Дональда Трампа.
Вдобавок Родригес предъявили список по меньшей мере из семи бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников, которых нужно арестовать для экстрадиции в США. Замминистра юстиции США Тодд Бланш назвал такие сведения совершенно ложной информацией и отметил, что не понимает, как Reuters вообще опубликовало такую новость.
Накануне венесуэльская PDVSA сообщила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США собираются «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре будет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.