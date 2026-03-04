Малышка была на грани выживания: в Уфе родилась 490-граммовая девочка

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о спасении ребенка с экстремально низкой массой тела. В городском перинатальном центре Уфы провели экстренное кесарево сечение из-за острой отслойки плаценты, угрожавшей жизни матери и малыша. Девочка родилась с весом всего 490 граммов — она была на грани выживания.
Состояние ребенка при рождении было крайне тяжелым. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи непрерывно проводили искусственную вентиляцию легких, антибактериальную и инфузионную терапию, обеспечивали питание. Лечение координировали через телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова.
Мать все это время находилась рядом с дочерью: в перинатальном центре обеспечили круглосуточный доступ, поддержку грудного вскармливания и метод «кожа к коже», что критически важно для выхаживания таких детей.
Благодаря усилиям врачей и поддержке родных девочка пошла на поправку: она научилась самостоятельно дышать и набрала 1600 граммов. Сейчас малышку перевели в городскую детскую клиническую больницу № 17 для дальнейшей реабилитации.
