Глава Серебряных Прудов и три его зама задержаны за взятки

Следствие также считает причастными к делу директора муниципального казённого учреждения «Центр торгов», индивидуального предпринимателя и генерального директора одной из компаний. По версии следствия, чиновники организовали схему получения взяток в размере 850 тысяч и 5 млн рублей от предпринимателей за покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству территории.
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трёх его заместителей, директора муниципального казенного учреждения “Центр торгов”, подозреваемых в получении ими взяток, а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток», — говорится в сообщении СК.
По версии следствия, деньги передавались представителям местной администрации за содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью организаций. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды.
Ранее суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, краевого депутата Александра Карпенко и связанных с ними лиц. Общая сумма конфискованного имущества составила около 23 миллиардов рублей.
