Глава Серебряных Прудов и три его зама задержаны за взятки

Следствие также считает причастными к делу директора муниципального казённого учреждения «Центр торгов», индивидуального предпринимателя и генерального директора одной из компаний. По версии следствия, чиновники организовали схему получения взяток в размере 850 тысяч и 5 млн рублей от предпринимателей за покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству территории.