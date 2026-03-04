Жителя Башкортостана обвиняют в мошенничестве с маткапиталом приморцев

«Расследованием установлено, что с целью создания формальных условий реализации сертификатов на материнский (семейный) капитал обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы в период с декабря 2019 г. по июнь 2022 г. организовали деятельность по подбору земельных участков в Новгородской и Ростовской областях для оформления их в собственность проживающих на территории Приморского края владельцев сертификатов и незаконного обналичивания денежных средств», — говорится в сообщении.