Жителя Башкортостана обвиняют в мошенничестве с маткапиталом приморцев

Утверждено обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Республики Башкортостан по делу о крупном мошенничестве с материнским (семейным) капиталом, сообщила пресс-служба Генпрокуратры РФ.
«Расследованием установлено, что с целью создания формальных условий реализации сертификатов на материнский (семейный) капитал обвиняемый совместно с другими участниками организованной группы в период с декабря 2019 г. по июнь 2022 г. организовали деятельность по подбору земельных участков в Новгородской и Ростовской областях для оформления их в собственность проживающих на территории Приморского края владельцев сертификатов и незаконного обналичивания денежных средств», — говорится в сообщении.
На основании подложных документов в территориальные органы Пенсионного фонда России по Краснодарскому и Приморскому краям, Астраханской области, подавались заявления о распоряжении средствами материнского капитала. В результате преступной деятельности государству был причинён ущерб на сумму 9,5 млн рублей. Ещё 852 тысячи рублей не удалось вывести из бюджета — ПФР отказал в выплате из-за выявленных нарушений.
В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 470 тысяч рублей — с учётом частичного погашения вреда другими фигурантами дела.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Краснодара. Расследование других эпизодов противоправной деятельности группы продолжается в нескольких регионах страны.