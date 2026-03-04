Раритетную энциклопедию с царской позолотой продают во Владивостоке

Энциклопедия выходила в свет в Санкт-Петербурге с 1890 по 1907 год в типографии издательства «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон». В собрание входит 86 основных томов и три дополнительных. Внутри — более 120 тысяч статей, множество географических карт и иллюстраций. Стиль изложения в словаре считается свободным и живым для научного труда, поэтому многие статьи не потеряли актуальности и сегодня.