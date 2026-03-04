Раритетную энциклопедию с царской позолотой продают во Владивостоке

Житель Владивостока выставил на продажу уникальное издание — 86 томов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Легендарные книги, отпечатанные еще в царской России, оценили в 540 тысяч рублей.
Уникальность лота в том, что все тома сохранили родную позолоту на корешках и находятся в отличном состоянии, что является большой редкостью для книг столетней давности.
Энциклопедия выходила в свет в Санкт-Петербурге с 1890 по 1907 год в типографии издательства «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон». В собрание входит 86 основных томов и три дополнительных. Внутри — более 120 тысяч статей, множество географических карт и иллюстраций. Стиль изложения в словаре считается свободным и живым для научного труда, поэтому многие статьи не потеряли актуальности и сегодня.
Продавец отмечает, что его экземпляры — настоящая редкость для коллекционеров. Для потенциальных покупателей предусмотрены различные варианты оплаты и возможность заказать доставку.