Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раритетную энциклопедию с царской позолотой продают во Владивостоке

Легендарные книги, отпечатанные еще в царской России, оценили в 540 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Владивостока выставил на продажу уникальное издание — 86 томов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Легендарные книги, отпечатанные еще в царской России, оценили в 540 тысяч рублей.

Уникальность лота в том, что все тома сохранили родную позолоту на корешках и находятся в отличном состоянии, что является большой редкостью для книг столетней давности.

Энциклопедия выходила в свет в Санкт-Петербурге с 1890 по 1907 год в типографии издательства «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон». В собрание входит 86 основных томов и три дополнительных. Внутри — более 120 тысяч статей, множество географических карт и иллюстраций. Стиль изложения в словаре считается свободным и живым для научного труда, поэтому многие статьи не потеряли актуальности и сегодня.

Продавец отмечает, что его экземпляры — настоящая редкость для коллекционеров. Для потенциальных покупателей предусмотрены различные варианты оплаты и возможность заказать доставку.