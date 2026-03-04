Ричмонд
Названы сроки обвала доллара до 70 рублей

Из-за конфликта на Ближнем Востоке доллар может обвалиться ниже 70 рублей. Такой сценарий в беседе с РИА «Новости» обрисовал аналитик Леонид Чихарев.

Источник: Life.ru

По его словам, боевые действия нарушают глобальную логистику и увеличивают риски поставок нефти и газа. Частичное перекрытие Ормузского пролива толкает цены вверх, что ведёт к росту выручки российских экспортёров и притоку валюты в страну. При дальнейшей эскалации Brent может подорожать ещё на 10−15%, превысив $80 за баррель. Европа даже может пересмотреть отказ от российского газа и нарастить импорт.

В таком случае рубль способен укрепиться до 68−70 за доллар, однако вероятность этого сценария остаётся неопределённой, подчеркнул Чихарев.

Ранее западные СМИ писали, что конфликт с участием США, Израиля и Ирана играет России на руку. Дело в том, что на фоне эскалации резко подскочили мировые цены на нефть и газ. Кроме того, Ормузский пролив, через которые многие страны получают энергоресурсы, заблокирован Ираном. Сейчас там застряли сотни танкеров, которые не могут добраться до пункта назначения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

