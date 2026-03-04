Названы сроки обвала доллара до 70 рублей

Ранее западные СМИ писали, что конфликт с участием США, Израиля и Ирана играет России на руку. Дело в том, что на фоне эскалации резко подскочили мировые цены на нефть и газ. Кроме того, Ормузский пролив, через которые многие страны получают энергоресурсы, заблокирован Ираном. Сейчас там застряли сотни танкеров, которые не могут добраться до пункта назначения.