Подмосковные врачи спасли пенсионерку, которая теряла сознание от поворотов головы

В Люберецкой больнице спасли 70-летнюю пациентку, которая теряла сознание при повороте головы, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья. По данным ведомства, пенсионерка долгое время страдала от сильных головокружений и не могла нормально ходить.