Подмосковные врачи спасли пенсионерку, которая теряла сознание от поворотов головы

В Люберецкой больнице спасли 70-летнюю пациентку, которая теряла сознание при повороте головы, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья. По данным ведомства, пенсионерка долгое время страдала от сильных головокружений и не могла нормально ходить.

Источник: Life.ru

Причиной оказалась редкая патология сосудов: УЗИ показало, что сонная артерия женщины практически перегибалась и складывалась при движении головы. Хирурги удалили закрученный участок длиной пять сантиметров, выпрямили артерию и вернули на место.

Заведующий сосудистым отделением Родион Шилов подчеркнул, что такие манипуляции требуют идеального владения навыками и досконального знания геометрии сосудов. После операции головокружения и проблемы с походкой исчезли, пациентку выписали под наблюдение невролога.

Ранее московские хирурги заново собрали руку мужчины из «‎лоскутов». В Центр микрохирургии кисти больницы имени Ерамишанцева экстренно доставили мужчину с тяжёлой травмой — движущийся механизм вырвал ему три пальца вместе с сухожилиями и тканями. Врачи признавались: кисть восстановить казалось невозможным.

