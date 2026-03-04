Глава Минкульта Ольга Любимова почтила память драматурга Николая Коляды

Напомним, что Николай Коляда умер на 69-м году жизни. Драматурга госпитализировали 25 февраля в Центральную городскую клиническую больницу № 1 с пневмонией. Несколько дней он провел в реанимации, после чего его перевели в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта он скончался. Причиной стал септический шок.