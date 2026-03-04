Глава Минкульта Ольга Любимова почтила память драматурга Николая Коляды

Глава министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти драматурга и основателя «Коладя-Театра» Николая Коляды. Текст правительственной телеграммы, отправленный на адрес театра, опубликован в их telegram-канале.
— Всю жизнь он посвятил современной драматургии и «Коляда-театру». Самобытный талант и профессиональная самоотдача Николая Владимировича снискала высокое уважение в профессиональном обществе и искреннюю любовь зрителей далеко за пределами Екатеринбурга, — говорится в тексте телеграммы от Ольги Любимовой.
Ольга Любимова направила «Коляда-Театру» телеграмму. Фото: «Коляда-Театр».
Также соболезнования выразил коллектив Московского губернского театра, руководитель Сергей Безруков и директор Лариса Вильясте, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени А. Миронова Влад Фурман и коллектив театра, а также актриса Светлана Пермякова.
Напомним, что Николай Коляда умер на 69-м году жизни. Драматурга госпитализировали 25 февраля в Центральную городскую клиническую больницу № 1 с пневмонией. Несколько дней он провел в реанимации, после чего его перевели в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта он скончался. Причиной стал септический шок.