Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слава Комиссаренко рассказал, почему перестал делиться проблемами

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, рассказал, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и реже говорить о своих проблемах.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, рассказал, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и реже говорить о своих проблемах. Об этом он сообщил на съемках проекта «Давайте сделаем шоу», выпуск которого опубликован на YouTube.

По словам юмориста, раньше, когда с ним происходило что-то неприятное, он ждал встречи с друзьями, чтобы поделиться переживаниями и получить поддержку.

Теперь, как отметил комик, он старается этого не делать. По его словам, у друзей и так хватает собственных трудностей, поэтому он не хочет их дополнительно нагружать.

Комиссаренко добавил, что теперь во время встреч он и его друзья чаще говорят друг другу, что у них все в порядке.

Ранее юморист также заявлял, что может лишиться виз в США и Великобританию. По его словам, выданные ему визы талантов могли быть аннулированы.

Читайте также: Нурлана Сабурова проверяют в Казахстане из-за передачи мотоциклов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше