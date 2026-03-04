Слава Комиссаренко рассказал, почему перестал делиться проблемами

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, рассказал, что после эмиграции стал иначе общаться с друзьями и реже говорить о своих проблемах. Об этом он сообщил на съемках проекта «Давайте сделаем шоу», выпуск которого опубликован на YouTube.