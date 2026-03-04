Ричмонд
В Самарской области 4 марта проверили сирены и громкоговорители

В Самарской области 4 марта прошла плановая проверка систем оповещения. Утром работали сирены и громкоговорители.

Источник: Коммерсантъ

Массовая проверка систем оповещения проводилась по всей России. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать: включить телевизор и прослушать сообщение.

