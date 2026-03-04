Ричмонд
Опубликовано видео разрушенной школы в Иране после ударов США и Израиля

В Сети появились кадры начальной школы в Тегеране, которая была разрушена в результате ударов Израиля и США.

Источник: Комсомольская правда

Опубликованы кадры разрушенной после авиаударов ВВС США и Израиля начальной школы в Тегеране.

В иранском министерстве просвещения отметили, что в результате ударов США и Израиля по иранским школам погибли не менее 175 человек, включая учеников и учителей.

Напомним, 28 февраля, особенно пострадала начальная школа для девочек в городе Минаб на юге страны. По последним данным, в результате удара погибли 165 девочек. Также сообщалось о гибели не менее 14 учителей.

Ранее KP.RU писал, что госсекретарь США Марко Рубио не смог дать внятный ответ на вопрос о причастности американских военных к удару по школе в Иране, где погибли дети. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию стран Запада на гибель иранских детей.

Также она заявила, что никаких заявлений о том, что удар по школе в Иране был случайным, не было. По ее словам, характер атаки говорит о ее спланированности.

