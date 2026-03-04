Российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак

Иммунотерапия позволяет не просто стимулировать защитные силы, но и снимать тормоза, которые опухоль накладывает на иммунный ответ. Метод также рассматривают для лечения рака лёгких, яичников и шейки матки. Центр готовится получить лицензию на ТИЛ-терапию, чтобы распространить технологию на другие клиники.