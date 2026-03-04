Ричмонд
В Чувашии из-за угрозы атаки БПЛА школы и техникумы переведены на дистант

Детские сады в Чувашии работают в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Все школы и учреждения среднего профессионального образования Чувашии перешли на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом, ссылаясь на распоряжение министра образования республики Дмитрия Захарова, пишет «КП-Казань».

Как пояснил глава ведомства, ученики приступят к занятиям только после официального уведомления об отмене опасности. До этого момента обучение продолжится в удаленном формате.

Детские сады в регионе продолжат работу в обычном режиме. Однако родителям настоятельно рекомендовано по возможности не приводить детей в дошкольные учреждения.

4 марта власти Чувашии проинформировали жителей об угрозе атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее KP.RU сообщило перехвате и уничтожении российскими силами противовоздушной обороны за ночь 32 дронов ВСУ над регионами России.

