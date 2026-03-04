Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутской области и Забайкалья поймали на коммерческом ввозе автомобилей

35 человек продали машины, которые они ввезли для личного пользования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Иркутской области и Забайкалья поймали на коммерческом ввозе автомобилей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, 35 человек продали машины, которые они ввезли для личного пользования, раньше, чем через год после уплаты специального сбора.

— Это говорит о том, что на самом деле эти автомобили ввозились не для личного пользования, а для продажи, то есть с коммерческой целью, — уточнили в ведомстве.

По требованию транспортной прокуратуры Иркутской и Читинской таможнями доначислили утилизационный сбор в размере 4,6 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский из Усть-Илимска спас человека, которого никогда не видел. Экстренная помощь лейтенанта понадобилась не на посту, а в стенах больницы. Появился реципиент, которому требовалась срочная пересадка костного мозга. Подробнее об этом читайте здесь.