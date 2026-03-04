Жителей Иркутской области и Забайкалья поймали на коммерческом ввозе автомобилей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, 35 человек продали машины, которые они ввезли для личного пользования, раньше, чем через год после уплаты специального сбора.
— Это говорит о том, что на самом деле эти автомобили ввозились не для личного пользования, а для продажи, то есть с коммерческой целью, — уточнили в ведомстве.
По требованию транспортной прокуратуры Иркутской и Читинской таможнями доначислили утилизационный сбор в размере 4,6 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский из Усть-Илимска спас человека, которого никогда не видел. Экстренная помощь лейтенанта понадобилась не на посту, а в стенах больницы. Появился реципиент, которому требовалась срочная пересадка костного мозга. Подробнее об этом читайте здесь.