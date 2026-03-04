В Сочи возобновили ремонт на Мамайском перевале. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дорожные работы на Мамайском перевале возобновило ФКУ Упрдор «Черноморье». Специалисты отремонтируют покрытия на четырех участках трассы А-147 — км 165-км 166, км 166- км 167, км 167-км 169, км 169-км 171-от реки Ира до Мамайской развязки.
Кроме того, на трассе заменят 11 павильонов на остановках, восстановят ограждения, покрытия тротуаров и бортовых камней.
Работы продолжаются и на участках трассы в Хостинском районе. При хорошей погоде ремонт завершат до конца марта.
На трассе А-147 на 156 км в районе Нижнего Учдере устранили последствия оползня и провели восстановительные работы. Движение по обеим полосам запустили в декабре.
Ремонт продолжается на оползневом участке на км 189 в Хостинском районе. Движение в штатном режиме восстановят до начала курортного сезона.