Новый ГОСТ на маникюр и педикюр утвердили в России

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который будет регулировать сферу ногтевого сервиса. Правила вступят в силу 30 апреля 2026 года. Этот документ устанавливает четкие требования и описывает, как именно должны проходить стандартные процедуры — от обычного маникюра до сложного наращивания.
Например, впервые будут закреплены рекомендуемые временные рамки для выполнения самых популярных услуг, включая подготовку и завершающие этапы. Так, классический маникюр следует делать 45−60 минут, аппаратный — от 40 до 70 минут, педикюр — от 60 до 90 минут, нанесение гель-лака — от 15 до 25 минут, а снятие искусственных покрытий — от 10 до 20 минут.
Стандарт описывает весь спектр услуг, в том числе укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей, а также уход за кожей рук и ног. Фактически, с 2026 года в России появится официальная инструкция, которая зафиксирует, сколько времени должно уходить на качественное выполнение той или иной бьюти-процедуры, передает ТАСС.
