Новый ГОСТ на маникюр и педикюр утвердили в России

Стандарт описывает весь спектр услуг, в том числе укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей, а также уход за кожей рук и ног. Фактически, с 2026 года в России появится официальная инструкция, которая зафиксирует, сколько времени должно уходить на качественное выполнение той или иной бьюти-процедуры, передает ТАСС.