15 россиян не пустили на рейс с Мальдив в Дубай из-за гражданства и выгнали из аэропорта

Авиакомпания Emirates не пустила на борт самолёта, следующего из Мале в Дубай, группу российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российских туристов не пустили на рейс Emirates с Мальдив в Дубай. Видео © SHOT.

15 россиян должны были вылететь с Мальдивских островов 4 марта, однако уже в аэропорту представители перевозчика собрали пассажиров и объявили, что на рейс попадут только граждане ОАЭ. Остальным в посадке отказали. На вопрос, что делать в сложившейся ситуации, в компании не ответили. Посадить туристов не готовы даже при наличии свободных мест в салоне.

В результате россияне вынуждены самостоятельно искать жильё за свой счёт. При этом в здание аэровокзала их также не пускают — местные работники утверждают, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров.

Ранее сообщалось, что около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за последние двое суток на фоне обострения ситуации в регионе. 2 марта регион покинули примерно 1,1 тысячи человек, а 3 марта — ещё около 2,8 тысячи пассажиров. При этом речь идёт менее чем о 10% всех организованных туристов, находящихся сейчас в странах Залива. До полуночи 3 марта были выполнены десятки рейсов в Россию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

