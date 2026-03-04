15 россиян не пустили на рейс с Мальдив в Дубай из-за гражданства и выгнали из аэропорта

Ранее сообщалось, что около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за последние двое суток на фоне обострения ситуации в регионе. 2 марта регион покинули примерно 1,1 тысячи человек, а 3 марта — ещё около 2,8 тысячи пассажиров. При этом речь идёт менее чем о 10% всех организованных туристов, находящихся сейчас в странах Залива. До полуночи 3 марта были выполнены десятки рейсов в Россию.