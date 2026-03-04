В поселке Марьяновка Омской области полностью выгорел грузовой автомобиль

Накануне, 3 марта, в 13:43 в Марьяновке загорелся грузовой автомобиль. По прибытии сотрудников МЧС России огнем был охвачен кузов транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание на площади 12 квадратных метров.
В тушении участвовали пять сотрудников МЧС России, задействовано две единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 13:52. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возникновения пожара. Обстоятельства происшествия выясняются.
За минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России реагировали на 12 пожаров в регионе. Также спасатели ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий.
Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации транспортных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Со спящей омички украли золотую сережку с драгоценным сапфиром.