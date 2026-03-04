Улучшена линия контроля для «Автоваза»

По информации ТГУ, проект реализован по заказу «Автоваза». Модернизированная линия с 70 встроенными датчиками обеспечивает многопараметровый четырехточечный контроль в каждом сечении для всех ответственных поверхностей блока цилиндра с точностью измерения 1 микрон. Внедрены дополнительные операции распознавания блоков и лазерного нанесения на них защитного штрих-кода при производительности до 100 блоков в час. При этом номенклатура контролируемых блоков увеличена с одного до пяти. По результатам измерений, которые автоматически передаются в единую производственную информационную систему предприятия, на поверхность блока цилиндра наносятся серийный номер и QR-код.