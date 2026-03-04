Улучшена линия контроля для «Автоваза»

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) модернизировали линию контроля на «Автовазе» для повышения ресурса двигателя путем автоматизации селективной сборки и защиты продукции от подделок. Внедренные технические решения обеспечивают локализацию высокотехнологичного оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«ТГУ завершил масштабный проект глубокой модернизации линии автоматического контроля блоков цилиндров производства компании Marposs (Италия) на АО “Автоваз”. Расширение функциональности линии позволит защитить продукцию от контрафакта и значительно повысить ресурс двигателей 1,8 л для новой Lada Niva. Проект выполнен передовой инженерной школой ТГУ “Гибридные и комбинированные технологии” (ПИШ “Гибридтех”)», — сообщили в университете.
Как отмечает ректор ТГУ Михаил Криштал, главная цель проекта — автоматизированное сопоставление деталей при селективной сборке двигателя на основе полученных данных их точных измерений. «На основании конечных размеров блоков цилиндров автоматически подбираются другие компоненты двигателя для обеспечения оптимальных зазоров. Эта грандиозная работа, выполненная ради повышения качества автомобилей Lada, стала возможной благодаря нашей способности интегрировать разнообразные инженерные компетенции», — подчеркнул он.
По информации ТГУ, проект реализован по заказу «Автоваза». Модернизированная линия с 70 встроенными датчиками обеспечивает многопараметровый четырехточечный контроль в каждом сечении для всех ответственных поверхностей блока цилиндра с точностью измерения 1 микрон. Внедрены дополнительные операции распознавания блоков и лазерного нанесения на них защитного штрих-кода при производительности до 100 блоков в час. При этом номенклатура контролируемых блоков увеличена с одного до пяти. По результатам измерений, которые автоматически передаются в единую производственную информационную систему предприятия, на поверхность блока цилиндра наносятся серийный номер и QR-код.
«В одном небольшом QR-коде можно зашифровать всю информацию о результатах контроля. Эту информацию можно считать на любом этапе сборки и даже в процессе эксплуатации двигателя. Она необходима при селективной сборке и при обслуживании автомобиля, в частности для правильной замены деталей. Наносимый лазером QR-код — это устойчивая, нестираемая единица, которую крайне сложно подделать. Даже при использовании аналогичного технического решения без точной настройки режимов такой QR-код не получится, что гарантирует защиту продукции от контрафакта», — пояснил технический директор инновационно-технологического парка ТГУ Павел Огин.
Значимость проекта.
Модернизированная линия уже запущена в работу и демонстрирует успешность. Разработанные в ходе реализации проекта технические решения по автоматизированному контролю сопоставимы по технологической эффективности с мировыми аналогами и обеспечивают локализацию высокотехнологичного оборудования, соответствующую задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизация», подчеркнули в ТГУ.
По мнению разработчиков, модернизация системы контроля на линии также позволила добиться на этапе сборки двигателя автоматического подбора к каждому блоку индивидуальной шатунно-поршневой группы необходимого размера, что позволило оптимизировать зазоры и за счет этого увеличить ресурс двигателя. Кроме того, создан дополнительный инструмент контроля качества выпускаемой продукции. По данным контроля цилиндров можно своевременно выявить износ отдельных инструментальных блоков линии механической обработки.
«Фактически на базе модернизированной установки контроля создан цифровой контур производственного контроля, который может быть масштабирован на другие производственные площадки», — заключил директор ПИШ «Гибридтех» Александр Селиванов.