Дизайнер Куклычёва: фигуристка Трусова планирует открыть музей платьев

Александра Трусова хранит все свои спортивные наряды, начиная с детства.

Источник: Аргументы и факты

Дизайнер спортивной одежды Алёна Куклычёва, одевающая большинство российских фигуристок, в разговоре с aif.ru открыла, что фигуристка Александра Трусова (Игнатова) хранит все наряды, в которых выходит на лёд.

«Насколько я знаю, Саша Трусова все свои костюмы, буквально все, даже детские, оставляет у себя как реликвию, — сказала Алёна Куклычёва, работавшая с фигуристкой. — Я слышала от её мамы, что костюмы никуда не деваются. Возможно, когда-нибудь Александра откроет собственный музей».

Учитывая количество культовых образов Трусовой — от дерзкой Круэллы до драматичной Фриды в знаменитом зелёном платье, — экспозиция такого музея стала бы настоящим хитом среди болельщиков, отмечает эксперт.

