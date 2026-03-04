Дизайнер Куклычёва: фигуристка Трусова планирует открыть музей платьев

Дизайнер спортивной одежды Алёна Куклычёва, одевающая большинство российских фигуристок, в разговоре с aif.ru открыла, что фигуристка Александра Трусова (Игнатова) хранит все наряды, в которых выходит на лёд.
«Насколько я знаю, Саша Трусова все свои костюмы, буквально все, даже детские, оставляет у себя как реликвию, — сказала Алёна Куклычёва, работавшая с фигуристкой. — Я слышала от её мамы, что костюмы никуда не деваются. Возможно, когда-нибудь Александра откроет собственный музей».
Учитывая количество культовых образов Трусовой — от дерзкой Круэллы до драматичной Фриды в знаменитом зелёном платье, — экспозиция такого музея стала бы настоящим хитом среди болельщиков, отмечает эксперт.
Ранее Куклычёва раскрыла, что будет с нарядом Аделии Петросян после ОИ-2026.