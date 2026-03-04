Донских чиновников заподозрили в незаконной передаче земли на 100 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка полиции по Ростовской области раскрыли схему, по которой в Батайске муниципальную землю незаконно передавали предпринимателям. Правоохранители считают, что к махинациям причастна организованная группа, состоящая из части чиновников.
По данным полиции, в состав группировки входили бывший руководитель комитета по управлению имуществом Батайска, юрист, а также местные предприниматели. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры мены, что позволило им оформить в частную собственность четыре земельных участка.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного бюджету города, оценивается более чем в 100 миллионов рублей.
Полицейские все задокументировали и передали в донской Следком.
