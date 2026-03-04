Новый верховный лидер Ирана: что известно о Моджтабе Хаменеи

Что известно про результат выборов
Об избрании на пост верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи стало известно утром 4 марта.
«Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — цитируют публикацию в Iran International «Ведомости».
Ранее о том, что верховным лидером Ирана станет Моджтаба Хаменеи, со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников писала The New York Times. Источники газеты уточнили, что сына погибшего аятоллы опасаются назначать на должность, потому что в этом случае он станет целью для США и Израиля.
«Моджтаба сейчас самый мудрый выбор, потому что он хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов», — объяснил журналистам аналитик из Тегерана Мехди Рахмати, сообщает РБК.
Напомним, после гибели Али Хаменеи 28 февраля Исламской Республикой управляет временный Руководящий совет, в который включены президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Верховного суда Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и второй заместитель главы Совета экспертов аятолла Алиреза Арафи.
Выборы верховного лидера осуществляет Совет экспертов из 88 богословов.
Что известно о Моджтабе Хаменеи
Моджтаба Хаменени — второй ребенок в семье Али Хаменени.
Ему 56 лет. Он родился 8 сентября в 1969 году в Мешхеде в провинции Хоросан-Резави.
Окончил школу в 1987 году в Тегеране.
Участвовал в ирано-иракской войне в составе батальона «Хабиб».
Моджтаба имеет образование теолога. Среди его учителей были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шарули и Али Хаменени, пишет NEWS.ru.
С 1999 года Моджтаба учился в Куме — основном центре религиозного образования в Исламской Республике, а после занял пост клирика, преподавал богословие в религиозном центре Кума.
В 2004 году вступил в брак с Захрой Хаддад-Адель, дочерью Голям-Али Аделя, который ранее возглавлял иранский парламент. Пара воспитывает троих детей.
В 2005 и 2009 годах поддерживал на выборах экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
В 2013 году Ахмадинежад обвинял Моджтабу в присвоении государственных финансов.
Моджтаба Хаменени длительное время сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По распоряжению отца — Али Хаменеи курировал армию, флот, авиацию.
Bloomberg ранее сообщал, что Моджтаба Хаменени является управляющим крупной инвестиционной империей. Он распоряжается счетами в швейцарских банках и элитной недвижимостью в Великобритании, стоимость которой оценивается в 138 млн долларов США. По данным источников издания, Моджтаба Хаменени совершал сделки по приобретению домов, вилл в престижных районах Лондона, а также высококлассных отелей во Франкфурте и на Майорке. Bloomberg подчеркнул, что активы не записаны напрямую на имя Хаменени. Приобретения оформлялись на имя иранского бизнесмена Али Ансари, которого источники издания называют главным финансовым консультантом Моджтаба.
В 2019 году США включили Моджтабу в санкционный список. В американском Минфине ему предъявляли обвинение в сотрудничестве с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани, а также с «Басиджем», пишет «КоммерсантЪ».
Кто был конкурентом Моджтабы Хаменеи
Алиреза Арафи — иранский религиозный деятель и популярный политик. Является членом Совета экспертов, был соратником Али Хаменеи и после его гибели вошел в состав временного Руководящего совета Исламской Республики, пишет RTVI.
Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи — еще один член временного Руководящего совета страны. С 2005 по 2009 годы возглавлял министерство разведки и национальной безопасности, до 2014 года занимал пост генпрокурора, в 2021 году стал главой Верховного суда.
По данным The Hill, именно Мохсени-Эджеи настаивал на жестком подавлении акций протестов в Иране, которые продолжались с декабря 2025 по январь 2026 года. Он выступал за отказ от снисходительности при вынесении приговоров участникам беспорядков.
Хосан Хомейни — внук основателя Исламской Республики Ирана Рухоллы Хомейни. В его пользу играет только родственная связь с аятоллой, но нет опыта работы в правящих структурах и влияния на политическую элиту страны.
Садек Лариджани — председатель Совета целесообразности и экс-верховный судья. Является членом влиятельной семьи в Иране. Считается, что именно он по приказу Али Хаменеи фактически управлял страной.