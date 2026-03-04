Новый верховный лидер Ирана: что известно о Моджтабе Хаменеи

Bloomberg ранее сообщал, что Моджтаба Хаменени является управляющим крупной инвестиционной империей. Он распоряжается счетами в швейцарских банках и элитной недвижимостью в Великобритании, стоимость которой оценивается в 138 млн долларов США. По данным источников издания, Моджтаба Хаменени совершал сделки по приобретению домов, вилл в престижных районах Лондона, а также высококлассных отелей во Франкфурте и на Майорке. Bloomberg подчеркнул, что активы не записаны напрямую на имя Хаменени. Приобретения оформлялись на имя иранского бизнесмена Али Ансари, которого источники издания называют главным финансовым консультантом Моджтаба.