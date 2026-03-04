Ричмонд
В Иркутской области хотят ввести штрафы за выезд на лед вне переправы

Физических лиц будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а юридических — до 50 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области хотят ввести штрафы за выезд на лед вне переправы. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на портале независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, необходимо установить штрафы для физических лиц в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридический лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Мониторить нарушения будут сотрудники исполнительных органов власти Приангарья. После прохождения публичных слушаний, законопроект будет передан на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Если документ будет одобрен и принят, он вступит в юридическую силу в течение десяти дней.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Листвянке фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лед Байкала на 91 метр. Спортсмен установил новый мировой рекорд и побил свой прошлый результат.