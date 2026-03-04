В Иркутской области хотят ввести штрафы за выезд на лед вне переправы. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на портале независимой антикоррупционной экспертизы.
Согласно документу, необходимо установить штрафы для физических лиц в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридический лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
Мониторить нарушения будут сотрудники исполнительных органов власти Приангарья. После прохождения публичных слушаний, законопроект будет передан на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Если документ будет одобрен и принят, он вступит в юридическую силу в течение десяти дней.
