В Иркутской области хотят ввести штрафы за выезд на лед вне переправы

Мониторить нарушения будут сотрудники исполнительных органов власти Приангарья. После прохождения публичных слушаний, законопроект будет передан на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Если документ будет одобрен и принят, он вступит в юридическую силу в течение десяти дней.