«Сохраняйте спокойствие и включите телевизор»: Почему включили сирену в Ростове-на-Дону

Это помогает отладить взаимодействие всех служб, отвечающих за гражданскую безопасность, и убедиться, что оборудование готово к массовому оповещению жителей в случае ЧС. В систему оповещения входят: электросирены и громкоговорители, установленные на крышах зданий, специальные технические средства, которые могут прерывать эфирное телевещание и вещание центральных радиостанций.