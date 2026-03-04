«Сохраняйте спокойствие и включите телевизор»: Почему включили сирену в Ростове-на-Дону

Утром 4 марта жители Ростова и области услышали звук сирены. Причина оказалась вполне будничной: в регионе прошла плановая проверка системы оповещения. Разбираемся, зачем это нужно и как действовать, если сигнал звучит снова.
Что делать, когда звучит сирена.
4 марта в 10:35 началась комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. В это время включили электросирены, а по телевидению и радио передали речевую информацию.
Цель мероприятия — убедиться, что все элементы системы работают исправно и готовы к действию в случае реальной чрезвычайной ситуации.
Если вы вдруг услышите звук сирены, важно выполнить несколько простых шагов:
— Сохраняйте спокойствие и включите один из телеканалов — Первый канал, «Матч ТВ», «Россию-1», НТВ, «Пятый канал», «Россию К», «Россию 24», «Карусель», ОТР или «ТВ Центр» — либо одну из радиостанций: «Маяк», «Радио России» или «Вести ФМ», — проинструктировал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. — Прослушайте учебное сообщение. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.
КАК И ЗАЧЕМ ТЕСТИРУЮТ СИСТЕМУ.
Проверки системы оповещения проводят дважды в год — весной и осенью. Как объясняют в региональном ДПЧС, это часть планов по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Во время таких мероприятий проверяют сразу несколько уровней системы: региональную, муниципальную, локальные системы оповещения.
Это помогает отладить взаимодействие всех служб, отвечающих за гражданскую безопасность, и убедиться, что оборудование готово к массовому оповещению жителей в случае ЧС. В систему оповещения входят: электросирены и громкоговорители, установленные на крышах зданий, специальные технические средства, которые могут прерывать эфирное телевещание и вещание центральных радиостанций.
Благодаря разветвленной сети устройств сигнал тревоги можно подать как на территории всего региона, так и выборочно — в отдельных городах и районах.
Если в ходе тестирования выявляют неисправности — например, сигнал не проходит или его качество заметно снижается, — специалисты оперативно настраивают или ремонтируют систему.
