В Самаре бесплатные шаттлы отвезут болельщиков на футбол, но не обратно

4 марта пройдёт матч Кубка России по футболу между командами «Крылья Советов» и «Оренбург». До стадиона «Самара Арена» от Ладьи и от больницы им. Середавина будут ходить бесплатные автобусы — правда, только до начала игры, но не после её окончания.
Главное условие для проезда шаттлом — иметь при себе билет на игру или что-то из атрибутики «Крыльев Советов»: шарф, футболку, шапку, флаг и прочее.
Первый маршрут пройдёт от Октябрьской набережной в районе Ладьи до четвертых ворот стадиона. Начало движения в 17:00, интервал — каждые 20−30 минут. Последний автобус уйдёт в 18:10.Остановки: Постников овраг — завод им. Тарасова — Барбошина поляна — «Самара Арена».
Второй маршрут запустят от больницы им. Середавина. Начало движения в 17:30, интервал — каждые 10 минут. Отправление последнего автобуса в 19:20.
Неприятный сюрприз для болельщиков состоит в том, что после матча никаких автобусов не будет — добираться домой со стадиона им придётся самостоятельно.