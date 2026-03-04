В Самаре бесплатные шаттлы отвезут болельщиков на футбол, но не обратно

4 марта пройдёт матч Кубка России по футболу между командами «Крылья Советов» и «Оренбург». До стадиона «Самара Арена» от Ладьи и от больницы им. Середавина будут ходить бесплатные автобусы — правда, только до начала игры, но не после её окончания.