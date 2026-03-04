Ричмонд
Доля криминальных случаев на улице в Ростовской области составила 33,7%

Статистику криминальных преступлений на Дону представили в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась первой в статистике по нарушениям закона в общественных местах. Об этом говорится документе МВД России о состоянии преступности за январь — декабрь 2025 года.

Доля совершенных на улице преступлений в Ростовской области (в общей сумме зарегистрированных нарушений) составила 33,7%.

Тяжких и особо тяжких преступлений всего зафиксировали 13,6 тысячи, это оказалось на 10,6% ниже, чем в 2024 году. Подобных нарушений закона, с учетом дел прошлых лет, в 2025 году было раскрыто 6,9 тысячи.

Всего с января по декабрь 2025 года в Ростовской области зарегистрировали 44,2 тысячи преступлений.

