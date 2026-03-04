Омский астроном Владимир Крупко рассказал о деле всей жизни в большом интервью

Мы побывали в гостях у известного омского астронома Владимира Крупко и узнали, почему эта наука стала смыслом всей его жизни.
— Расскажите, почему и когда вас привлекла астрономия?
— Когда мне было девять лет, я прочитал учебник по астрономии за 10-й класс. И он мне очень понравился. Под впечатлением от прочитанного я попытался собрать собственный телескоп из подручных материалов. Ничего не вышло. Но моё увлечение заметили в школе — дали возможность пользоваться школьным телескопом. А к седьмому классу я уже собрал свой телескоп. Создал и астрономический кружок с ребятами из соседних домов. С телескопом я забирался на чердак своего дома. И там мы с ребятами наблюдали звёздное небо.
— Свою деятельность в Омском планетарии вы начали с 1970-х годов. Как вас притянуло друг к другу?
— Девятый класс. Уроки физики. На стене кабинета висел плакат «Планетарий». Он тогда только открылся. А у нас преподавали очень знаменитые учителя, и мне на них со страшной силой везёт. Хотя писатель-фантаст Василий Головачёв говорил: «Случайность — есть непроявленная закономерность». И всё-таки посетить планетарий мне как раз предложил наш учитель физики — Кичигин Владимир Ильич. Преподаватель Омского государственного педагогического института, Юрий Викторович Полушкин, открыл в здании ОГПУ первый и на сегодняшний день единственный в Омске планетарий. Я сходил. И будучи ещё школьником начал делать экскурсии для младшеклассников. А мой учитель — для старшеклассников.
— Когда вы решили, что хотите делиться знаниями по астрономии?
— У меня уже был наработан опыт работы с ребятами в кружках. И когда я понял, что мои экскурсии нравятся детям, то остался работать в планетарии. К тому же в 1975 году я создал известный астрономический кружок «Альбирео». Он существует до сих пор, только руководитель уже сменился. Теперь за него отвечает моя ученица — астроном Ольга Голубева. Как и раньше, ребята наблюдают за звёздами, участвуют в конференциях и отправляются в экспедиции. Сейчас в кружке около 70 участников. Вступить в него может любой, кому интересен космос. Кстати, Альбирео — это одна из самых красивых двойных звёзд. Мне она очень нравится. В телескоп её очень хорошо видно. Это голубая и золотая звезды, которые вращаются вокруг друг друга. А самое интересное — около них находятся планеты, на которых, возможно, есть жизнь.
— Расскажите, чем занимается астроном? Ведь, насколько нам известно, вы занимаетесь не только популяризацией науки, но и изучением космоса.
— Я получил физико-математическое образование, специализация «астрофизика». И уже с первого курса ездил в экспедиции, был в разных обсерваториях. Проходил практику в Крымской астрофизической обсерватории. Приходилось проводить наблюдения на Кавказе с крупнейшим телескопом БТА (Большой телескоп Азимутальный). Раньше он был самым большим в мире. У меня учёба сочеталась с работой в разных международных программах. И мы сотрудничали с разными странами: Канадой, Великобританией. Кстати, а с Таджикистаном мы исследовали метеорную активность. Наблюдали потоки в течение долгого времени. Изучали, насколько это опасно для космонавтов и космических кораблей. Определяли приток космического вещества на Землю и следили за смещением шлейфов метеорных потоков, изменениями их активности. Это была чрезвычайно интересная работа. Было в практике и наблюдение затмений Солнца.
Под куполом созвездий.
— Вы являетесь руководителем Омского планетария. Проводите экскурсии под куполом.
— Для посетителей планетария созданы более 40 разных программ (6+). Минимум половина — мной. Фильмы и всевозможные материалы собираю сам. Здесь же нельзя показать простой фильм, как на плоском экране телевизора. Это купол. Здесь нужны полнокупольные специальные проекции. А это не так просто — материала такого очень мало. Но в России такие фильмы делаются. Там и про тайны Вселенной, и про тёмную материю и многое другое.
— Насколько сложно создавать полнокупольные фильмы?
— Когда ты увлечён делом, тебе всё по плечу. Тяжело, когда мало материала. И когда много — тоже тяжело. Первое время ты набираешь материал, продумываешь экскурсию. Потом подгоняешь одно под другое. Начитываешь лекцию. С музыкой, наверное, сложнее всего. Как-то, помню, делал клип на тему «Мифы народов» и шесть часов искал подходящую мелодию на минутный трейлер.
— На экскурсии в планетарий часто приходят группы школьников. Какие вопросы любят задавать?
— О чёрных дырах, планетах, жизни во Вселенной. Спрашивают: одиноки ли мы во Вселенной? И, предупреждая такие вопросы, я создал лекцию «Великая тайна чёрной дыры» (6+) для школьников. Это же самый таинственный объект в космосе.
Как найти слёзы кометы.
— Расскажите про астрономические экспедиции. Например, про то, что вы уже не раз бывали на кратере Жаманшин в Казахстане. Его изучают с 1937 года. Он интересен до сих пор?
— Кратер Жаманшин — единственный на Земле, где внутри кратера нашли слёзы кометы — тектиты. Это такое космическое вещество, которое является частью кометы и напоминает кусочки стекла. Миллиарды лет они летали внутри кометы, миллион лет назад прилетели на Землю. Согласно теории, ледяная глыба кометы плавилась, вытаивали камни и тоже плавились, приобретая аэродинамическую форму. В этом случае тектиты должны быть разбросаны по всему кратеру. А их нашли только в одном месте. Комитет по метеоритам и космической пыли предположил, что этот кратер образовался от падения астероида, а затем в него упала комета. Вероятность этого очень мала, но возможна. Мы организовали экспедицию в кратер и обнаружили новые россыпи тектитов в разных местах кратера, первоначальная гипотеза получила подтверждение.
Впервые я побывал у кратера ещё на первом курсе. На самом его валу обнаружил жилу голубого дымчатого стекла. Уже в Москве выяснилось — это трёхвалентный титан. На Земле такого не может существовать. После этого найти эту жилу больше не удалось, однако небольшие кусочки продолжаем находить.
— Палеонтологам очень важно аккуратно извлекать разные образцы древних костей из земли. А какие трудности встречаются на экспедициях у астрономов?
— Единственное препятствие — это погода. Солнечные затмения (полные или кольцеобразные) бывают раз в 200−300 лет в одном месте. Я наблюдал девять солнечных затмений. Для этого мне приходилось куда-то выезжать. Вот ты поднимаешься в горы, чтобы поближе быть к звёздам. Несёшь с собой аппаратуру. Забираешься на перевал. Наблюдаешь. Плохая погода — всё, пролетел. А раньше было препятствие ещё и добраться до нужного места. В пустыню или горы. И всё ради возможности увидеть необычные явления. Например, я видел падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на Юпитер. Такое было впервые в истории человечества: тогда на наших глазах комета раскололась более чем на 20 обломков размером не менее двух километров, и они падали на Юпитер почти неделю.
— А почему именно так названа комета?
— Если вы хотите, чтобы ваше имя летало где-то в космосе, вам нужно открыть новую комету, и её назовут вашим именем. А Шумейкер и Леви — это два человека, которые одновременно прислали данные об её обнаружении. Поэтому она имеет двойное название. А цифра указывает на номер кометы в порядке её открытия авторами.
— Мы узнали, что в 2024 году в вашу честь назвали малую планету (астероид).
— Тот, кто открыл астероид, имеет право дать ему название. Но только спустя 10 лет. Пока его будут изучать (уточнять орбиту, физические параметры) ему будет присвоен индекс. А дальше уже согласуют имя. Но для этого 19 самых авторитетных астрономов мира должны подтвердить, что астероид имеет право носить это название. И где-то между Марсом и Юпитером летает астероид с моим именем. Размером 3 200 метров в диаметре — довольно приличный.
Тайна 55-й широты.
— Какие достижения или открытия в области астрономии вызывают у вас особое восхищение?
— Одно из самых интересных и таинственных — это исследование серебристых облаков. Они могут рассказать о состоянии мезопаузы (один из верхних слоёв атмосферы Земли — прим. ред.), они реагируют на землетрясения, извержения вулканов, торнадо и прочее. Являются самыми высокими на Земле — они находятся на высоте около 80 километров, появляются только летом, только ночью и на нашей широте их видимость самая лучшая.
— Есть ли астрономические явления, которые любите вы больше всего?
— У нас есть культ заката Солнца. На мой взгляд, самое роскошное место в Омской области это — лог Агат. И с 1980 года мы делали там свой лагерь. Вывозили ребятишек жить в палатках с телескопами. И как-то я заметил красивейший закат Солнца. А ребята отдыхают: кто играет в волейбол, кто читает. Я их собрал всех и говорю: «Представьте, что Солнце сейчас зайдёт, а завтра не взойдёт, и мы видим его последний раз в жизни». С этого момента и появился культ закатов. Где бы мы ни были: в горах, в пустынях, в городах — всегда провожаем Солнце.
Впервые материал был опубликован в газете «Ваш Ореол».