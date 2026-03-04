Омский астроном Владимир Крупко рассказал о деле всей жизни в большом интервью

— У меня уже был наработан опыт работы с ребятами в кружках. И когда я понял, что мои экскурсии нравятся детям, то остался работать в планетарии. К тому же в 1975 году я создал известный астрономический кружок «Альбирео». Он существует до сих пор, только руководитель уже сменился. Теперь за него отвечает моя ученица — астроном Ольга Голубева. Как и раньше, ребята наблюдают за звёздами, участвуют в конференциях и отправляются в экспедиции. Сейчас в кружке около 70 участников. Вступить в него может любой, кому интересен космос. Кстати, Альбирео — это одна из самых красивых двойных звёзд. Мне она очень нравится. В телескоп её очень хорошо видно. Это голубая и золотая звезды, которые вращаются вокруг друг друга. А самое интересное — около них находятся планеты, на которых, возможно, есть жизнь.