Аналитики прокуроры «нарисовали» социальный портрет омского преступника

Омская прокуратура представила социальный портрет преступника по итогам 2025 года. Данные получены ведомством в результате анализа лиц, совершивших в минувшем году какие-либо преступления на территории Омской области.
На основании анализа основных социальных характеристик 6 701 жителя региона, совершивших в минувшем году какие-либо преступления, прокуроры делают следующие выводы:
— Большинство омских преступников являются лицами мужского пола. Их насчитали 77,8% из общего числа.
— Омские хулиганы и бандиты не отягощены особым интеллектом. Меньше половины из них имеют среднее профессиональное образование (41,5%), а почти треть из них (27,2%) довольствуются некогда полученным начальным образованием.
— 60,2% от общего числа омских преступников находятся в возрасте от 30 до 49 лет. При этом в ведомстве особо подчеркивают, что омские среди местного криминалитета есть и свои «ветераны» — каждый шестой омский преступник старше 50 лет.
— Логичный вывод прокуроров на счет трудоустройства омских злодеев: 62,3% из совершивших в 2025 году преступления на территории Омской области, не имели постоянной работы.
— Также логичен еще один вывод омских правоохранителей: значительная часть преступников (64,9%) ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, а почти каждый третий имел непогашенную судимость.
— И, конечно же, алкоголь: практически каждый четвертый нарушитель закона, находился в разной степени алкогольного опьянения.
