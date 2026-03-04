Ричмонд
В Сысерти обновили генеральный план развития города

Для Сысерти обновили генплан дальнейшего развития муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце февраля 2026 года утвердило обновленный генеральный план для Сысерти, по которому город будет развиваться в ближайшие годы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Теперь в документе вместо формулировки городской округ указано Сысертский муниципальный округ, что связано с изменения статуса территории и приведением всех документов в полное соответствие с законодательством.

В обновленную версию генерального плана развития Сысерти входит положение о территориальном планировании, карта функциональных зон, схема размещения объектов местного значения, а также границы населенных пунктов округа.