В Сысерти обновили генеральный план развития города

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце февраля 2026 года утвердило обновленный генеральный план для Сысерти, по которому город будет развиваться в ближайшие годы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Теперь в документе вместо формулировки городской округ указано Сысертский муниципальный округ, что связано с изменения статуса территории и приведением всех документов в полное соответствие с законодательством.
В обновленную версию генерального плана развития Сысерти входит положение о территориальном планировании, карта функциональных зон, схема размещения объектов местного значения, а также границы населенных пунктов округа.