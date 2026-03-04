Ричмонд
Клещи проснулись раньше срока в Краснодарском крае

Роспотребнадзор сообщает о росте обращений в медпункты из-за укусов клещей в ряде регионов РФ.

Источник: Новая Кубань

Сезон активности насекомых начался раньше обычного из-за теплой погоды и таяния снега, что усиливает миграцию мелких грызунов в города. Весна в Краснодарском крае уже ощущается — таяние снега и потепление создают условия для ранней активности клещей. Ведомство рекомендует зооэнтомологический мониторинг и обработки территорий акарицидами. Жителей просят проверять одежду и домашних животных после прогулок в лесу или парках. Ситуация стабильная, но ранняя весна повышает риски распространения клещами таких опасных болезней как вирусный клещевой энцефалит (поражает ЦНС), бактериальный боррелиоз (болезнь Лайма) и прочие инфекции.