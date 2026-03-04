По «Игре престолов» снимут фильм. Чего от него ждать

Вселенная культового сериала «Игра престолов» вновь расширится — в Warner Bros. официально взяли в работу сценарий фильма, события которого развернутся в фантазийном мире Джорджа Мартина, пишет The Hollywood Reporter.
Сценарист — Бо Уиллимон («Андор», «Карточный домик», «Разделение»). Дата премьеры в публикации на указана.
The Hollywood Reporter напомнил, что узнал о планах на новый проект по «Игре престолов» ранее официального заявления о нем. По данным сайта, фильм будет посвящен Эйгону I Таргариену и завоеванию Вестероса, киноверсия задумывалась как масштабный фильм, сопоставимый с «Дюной».
У «Игры престолов» уже есть приквел «Дом дракона» (летом 2026 года запланирована премьера третьего сезона) и спин-офф «Рыцарь Семи Королевств», основанный на цикле повестей о приключениях странствующего рыцаря Дункана и его оруженосца Эгга.
Сериал по игре Baldur’s Gate
Студия HBO снимет сериал по франшизе видеоигр Baldur’s Gate. Автором выступит Крэйг Мэйзин, известный по шоу «Чернобыль» и «Одни из нас». Дата премьеры сериала пока неизвестна.
Дата премьеры сериала пока неизвестна. В отличие от других адаптаций видеоигр, проект не будет пересказывать сюжет уже вышедших частей франшизы. Вместо этого сериал покажет события, происходящие после Baldyr’s Gate 3. В шоу будут фигурировать как персонажи игры, так и новые герои.
Создатель игры Baldur’s Gate 3 студия Larian не участвует в проекте. Консультировать Мэйзина будет бывший глава отдела сценариев компании Wizards of The Coast Кристофер Перкинс. Организация выпустила настольную игру Dungeons & Dragons, на которой и основана Baldur’s Gate 3.