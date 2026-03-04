По «Игре престолов» снимут фильм. Чего от него ждать

Дата премьеры сериала пока неизвестна. В отличие от других адаптаций видеоигр, проект не будет пересказывать сюжет уже вышедших частей франшизы. Вместо этого сериал покажет события, происходящие после Baldyr’s Gate 3. В шоу будут фигурировать как персонажи игры, так и новые герои.