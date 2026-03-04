Суд поставил точку в истории со свиньями из Ревды

Решение вступило в силу 16 июля того же года. Однако фермер продолжал нарушать закон, игнорируя требования суда и судебного пристава, а также права жителей Ревды. В августе 2025 года судебный пристав подал заявление в суд с просьбой изменить способ и порядок исполнения решения. Он указал, что из-за злостного бездействия Луткова и неуплаты штрафа исполнить решение суда невозможно. Суд удовлетворил заявление пристава и постановил изъять сельскохозяйственных животных, которые бесконтрольно перемещались по территории Ревды, и передать их на содержание в фермерское хозяйство А. У. Гатамова, расположенное в селе Кленовское.