Суд поставил точку в истории со свиньями из Ревды

Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов. Анатолий Лутков содержит скот на своем участке по улице Металлистов. Условия содержания животных были небезопасными: отсутствовали загоны и помещения, а останки животных и отходы жизнедеятельности оставались на территории. Особую обеспокоенность вызывало то, что ферма находилась всего в 100 метрах от реки Ревда. Биологические отходы попадали в водоем, где также пили воду местные животные, создавая угрозу эпидемиологической безопасности. В 2024 году суд удовлетворил иск прокурора и обязал Луткова уничтожить поголовье, привести территорию в порядок и прекратить свободный выгул животных.
Решение вступило в силу 16 июля того же года. Однако фермер продолжал нарушать закон, игнорируя требования суда и судебного пристава, а также права жителей Ревды. В августе 2025 года судебный пристав подал заявление в суд с просьбой изменить способ и порядок исполнения решения. Он указал, что из-за злостного бездействия Луткова и неуплаты штрафа исполнить решение суда невозможно. Суд удовлетворил заявление пристава и постановил изъять сельскохозяйственных животных, которые бесконтрольно перемещались по территории Ревды, и передать их на содержание в фермерское хозяйство А. У. Гатамова, расположенное в селе Кленовское.
«Анатолий Лутков подал в суд апелляционной инстанции частную жалобу на определение суда об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа. Свердловский областной суд, рассмотрев частную жалобу заявителя и материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Определение Ревдинского городского суда об отлове блуждающих свиней и передаче поголовья другому фермеру вступило в законную силу», — говорится в сообщении.