На Земле не ожидается повторения магнитной бури

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Повторение магнитной бури, произошедшей в ночь на 4 марта, не ожидается, но возможны слабые возмущения магнитного поля Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что в ночь на 4 марта на Земле произошла слабая магнитная буря.
«Никаких причин для повторения бурь нет, хотя сохраняется вероятность слабых возмущений», — говорится в сообщении лаборатории.
Уточняется, что ближайшие плановые продолжительные возмущения ожидаются ближе к середине месяца. «До этого момента встряхнуть звезду (Солнце — прим. ТАСС) могут только внезапные сильные события — главным образом, появление новых крупных центров активности», — подчеркнули специалисты.