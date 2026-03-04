Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле не ожидается повторения магнитной бури

При этом возможны слабые возмущения магнитного поля Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Повторение магнитной бури, произошедшей в ночь на 4 марта, не ожидается, но возможны слабые возмущения магнитного поля Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что в ночь на 4 марта на Земле произошла слабая магнитная буря.

«Никаких причин для повторения бурь нет, хотя сохраняется вероятность слабых возмущений», — говорится в сообщении лаборатории.

Уточняется, что ближайшие плановые продолжительные возмущения ожидаются ближе к середине месяца. «До этого момента встряхнуть звезду (Солнце — прим. ТАСС) могут только внезапные сильные события — главным образом, появление новых крупных центров активности», — подчеркнули специалисты.