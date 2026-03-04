На Земле не ожидается повторения магнитной бури

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Повторение магнитной бури, произошедшей в ночь на 4 марта, не ожидается, но возможны слабые возмущения магнитного поля Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.