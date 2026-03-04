В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Обменять редчайшего дальневосточного леопарда, живущего в России, на капибар из японского зоопарка — это все равно, что поменять золото на кусок мыла, заявил РИА Новости директор Приморского сафари-парка, где живут две особи дальневосточного леопарда, Дмитрий Мезенцев.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что учреждение готово поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда из России на фоне дефицита водосвинковых в РФ.
«На мой взгляд, (обмен леопарда на капибар — ред.) — это как поменять, например, золото на кусок мыла. Не стоит менять золото на кусок мыла», — сказал Мезенцев.
Он отметил, что амурские тигры, дальневосточные леопарды, орланы, даурские журавли и другие редкие виды — это «программные» звери. Координаторы программ по сохранению этих видов в неволе регулируют обмен особями и передают их на безвозмездной основе для успешного размножения. Координатор программы по сохранению генофонда амурского леопарда — в Московском зоопарке. Зоопарки, которые держат редких животных, не имеют права сами кому-то предлагать их, сказал собеседник агентства.
«Мне не интересны капибары, я их не собираюсь держать. Есть у нас животные более интересные, чем капибары», — добавил Мезенцев.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. В дикой природе эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.