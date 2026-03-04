В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии

Он отметил, что амурские тигры, дальневосточные леопарды, орланы, даурские журавли и другие редкие виды — это «программные» звери. Координаторы программ по сохранению этих видов в неволе регулируют обмен особями и передают их на безвозмездной основе для успешного размножения. Координатор программы по сохранению генофонда амурского леопарда — в Московском зоопарке. Зоопарки, которые держат редких животных, не имеют права сами кому-то предлагать их, сказал собеседник агентства.