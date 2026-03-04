В Омской области введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Экзамен будет проводиться в устной форме, что соответствует специфике исторического знания и федеральным образовательным стандартам. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, демонстрируя понимание смысла исторических процессов. Такой формат позволит развивать умение аргументированно излагать свою позицию, формулировать отношение к историческим событиям и персоналиям, устанавливать причинно-следственные связи. Контрольные измерительные материалы разрабатываются в соответствии с содержанием государственных учебников по истории.