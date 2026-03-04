В Омской области введут устный экзамен по истории для девятиклассников

В Омской области прорабатывается модель проведения обязательного устного экзамена по истории для учащихся девятых классов. Как сообщили в региональном министерстве образования, нововведение вступит в силу с 2027—2028 учебного года и станет формой допуска к государственной итоговой аттестации.
Экзамен будет проводиться в устной форме, что соответствует специфике исторического знания и федеральным образовательным стандартам. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, демонстрируя понимание смысла исторических процессов. Такой формат позволит развивать умение аргументированно излагать свою позицию, формулировать отношение к историческим событиям и персоналиям, устанавливать причинно-следственные связи. Контрольные измерительные материалы разрабатываются в соответствии с содержанием государственных учебников по истории.
Среди ключевых преимуществ нового формата — укрепление чувства принадлежности к нации, развитие патриотического сознания и коммуникативных навыков. Для успешного внедрения экзамена педагоги начнут знакомиться с новой формой проверки уже в следующем учебном году. Планируется организовать методическую поддержку учителей, разработать инструкции и провести курсы повышения квалификации.
В ближайшее время начнется разработка моделей проведения экзамена и заданий для его реализации во всех регионах страны, в том числе в Омской области.
