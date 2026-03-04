Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для военнопленных

«Конечно, быть в плену — это бедственное положение. Очень важно, что мы смогли найти общее понимание подходов к этому вопросу с украинским омбудсменом. Мы договорились о том, что с помощью Международного Комитета Красного Креста мы формируем по взаимной договоренности посылки и их отправляем нашим ребятам на территорию Украины. Такая же акция проходит в отношении украинских лиц, задержанных за противодействие СВО», — сказала она.