В России разработали «ножницы» для утилизации отработанного ядерного топлива

Как рассказал ученый, отработавшие сборки в длину составляют около 4 м, а весят — 700 кг. После завершения работы на АЭС человек уже не может прикасаться к таким конструкциям из-за опасности для жизни. Их необходимо утилизировать безопасным способом без участия человека.