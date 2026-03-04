В России разработали «ножницы» для утилизации отработанного ядерного топлива

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Ученые Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН разработали оборудование, которое позволяет безопасно без участия человека разрезать, утилизировать или отправлять на переработку элементы тепловыделяющих сборок с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщил журналистам глава конструкторско-технологического филиала института Эдуард Прууэл.
Как рассказал ученый, отработавшие сборки в длину составляют около 4 м, а весят — 700 кг. После завершения работы на АЭС человек уже не может прикасаться к таким конструкциям из-за опасности для жизни. Их необходимо утилизировать безопасным способом без участия человека.
«С точки зрения промышленности — это большие “ножницы”. Это гидравлическая машина, которая в начале сжимает прессом, чтобы деталь была расплющенная, а затем в напряженном состоянии режет», — сказал он.
Прууэл сравнил процесс утилизации с разрезанием ткани, когда один человек держит полотно, а второй режет. Еще одна задача, которую решает установка — это извлечение изотопов переработанного ядерного топлива. Созданное учеными оборудование работает на предприятиях Росатома, в частности, одна установка находится в Озерске в Челябинской области.
Для передвижения утилизированных деталей в институте разработали специальную технологию пневмотранспорта. «Это когда по трубам стреляют импульсами, и детали по ним улетают, а потом идут по технологии переработки», — пояснил Прууэл, добавив, что такую систему планируется изготовить в этом году для переработки ядерных отходов в Железногорске Красноярского края.
Как сообщал ТАСС ранее, в июле 2025 года Росатом запустил промышленный комплекс по переработке отработавшего ядерного топлива на предприятии в Железногорске, который стал вторым в РФ. Отличительной чертой новой технологии переработки ОЯТ, как отмечали в госкорпорации, является отсутствие сброса жидких радиоактивных отходов в окружающую среду и сокращение на несколько порядков количества образующихся твердых радиоактивных отходов.