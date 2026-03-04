На Солнце вспышечная активность может упасть до нуля к концу недели

«На Солнце продолжает наблюдаться слабая вспышечная активность, которая, впрочем, непрерывно снижается. Индекс вспышечной активности за первые трое суток весны упал примерно с 6 до 3, и видно, что намерен падать дальше. В целом Солнце живет на старых запасах энергии, которые, как бы бережно их не расходовать, не бесконечны. Если так будет продолжаться, то к концу недели мы увидим ноль», — говорится в сообщении.