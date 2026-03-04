На Солнце вспышечная активность может упасть до нуля к концу недели

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце непрерывно снижается и может упасть до нуля к концу недели. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце продолжает наблюдаться слабая вспышечная активность, которая, впрочем, непрерывно снижается. Индекс вспышечной активности за первые трое суток весны упал примерно с 6 до 3, и видно, что намерен падать дальше. В целом Солнце живет на старых запасах энергии, которые, как бы бережно их не расходовать, не бесконечны. Если так будет продолжаться, то к концу недели мы увидим ноль», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.