30 лет назад у здания посольства США в Москве убили главаря Ореховской ОПГ

«В нескольких метрах от посольства США неизвестные преступники расстреляли из автомата автомашину Volvo-850. Находившийся в иномарке Сергей Ананьевский был убит, его водитель не пострадал. Судя по найденным у Ананьевского документам, он был начальником службы безопасности Легабанка. В банке, однако, заявили, что Ананьевский у них никогда не работал», — говорится в заметке от 5 марта.