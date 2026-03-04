Москвичей предупредили о схемах, используемых мошенниками перед 8 марта

«Накануне 8 марта мошенники традиционно используют приемы, направленные на ослабление внимания, и ажиотаж вокруг выбора и покупки подарков: в ожидании поздравлений и приятных сюрпризов можно не обратить внимание на подвох. При этом атаки могут продолжаться еще несколько недель», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, слова которой приводятся в релизе.