Москвичей предупредили о схемах, используемых мошенниками перед 8 марта

Мошенники перед 8 марта присылают открытки-вирусы и с их помощью крадут данные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Аферисты пытаются обмануть жителей Москвы накануне 8 марта несколькими способами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Эксперты проекта “Перезвони сам” предупредили горожан о мошенниках, которые присылают ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары, просят продиктовать код из СМС для подтверждения доставки подарка и отправляют поздравительные открытки-вирусы, чтобы завладеть персональными данными и украсть деньги», — говорится в релизе.

Отмечается, что аферисты уже второй год используют схему с якобы доставкой подарка или букета: при получении курьер просит у получательницы назвать код, который на деле является одноразовым паролем от аккаунта в банке или профиля сайта госуслуг.

В подобных ситуациях уже при оповещении о доставке нужно задать уточняющие вопросы и проверить информацию, предупреждают эксперты.

«Одна из распространенных схем обмана — рассылка выгодных предложений от лица известных магазинов или брендов. Информация о подобных акциях может появиться в социальных сетях, поступить в мессенджер или на электронную почту», — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники создают сайты-двойники с билетами на популярные концерты, спектакли и кинопремьеры по сниженным ценам. При попытке их оплаты пользователь вводит банковские реквизиты, после чего с его счета списываются все средства.

«Накануне 8 марта мошенники традиционно используют приемы, направленные на ослабление внимания, и ажиотаж вокруг выбора и покупки подарков: в ожидании поздравлений и приятных сюрпризов можно не обратить внимание на подвох. При этом атаки могут продолжаться еще несколько недель», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, слова которой приводятся в релизе.

Аферисты берут за основу реальные предложения от магазинов и брендов и стараются с помощью уловок и манипуляций выманить необходимые данные, пояснила она.