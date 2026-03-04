Александра Кана, сына «крабового короля» судят во Владивостоке заочно

Дело Александра Кана, сына дальневосточного предпринимателя Олега Кана, известного как «крабовый король», начал рассматривать Фрунзенский районный суд во Владивостоке. Предпринимателя заочно обвиняют в контрабанде водных биоресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и участии в преступном сообществе. Об этом говорится в данных судебной карточки.
Как и его отца, Кана‑младшего судят без его присутствия. Он с 2018 года находится за границей. Некоторое время назад Интерпол снял его с международного розыска и признал преследование политически мотивированным.
Александр Кан занимал должность директора рыболовной компании «Курильский универсальный комплекс». По версии следствия, он участвовал в схеме вывоза за рубеж стратегически важных водных биоресурсов и не обеспечил уплату таможенных платежей в особо крупном размере. В отношении предпринимателя избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайства стороны защиты о смене подсудности рассматривались с учётом связи дела с Приморским краем.
Судебное заседание по делу Александра Кана было назначено на начало марта, но на данный момент его отложили на 11 марта. В открытых материалах не уточняются причины переноса.
Олег Кан, отец подсудимого, создал на Дальнем Востоке крупный рыбопромышленный бизнес. Он контролировал ряд компаний, которые занимались добычей и экспортом краба и других водных биоресурсов. В последствии рамках одного из уголовных дел его признавали организатором преступного сообщества. Кана старшего обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.
Фрунзенский районный суд Владивостока по одному из уголовных дел заочно приговорил Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима. Суд назначил штраф и удовлетворил иск о взыскании в доход государства суммы, эквивалентной его доходу от продажи живого краба, более 4,2 млрд рублей. Ранее по Олегу Кану выносились судебные решения о компенсации ущерба водным биоресурсам и о признании недействительными сделок по распределению квот на вылов.
Защита Олега Кана утверждает, что предприниматель умер в феврале 2023 года в Великобритании. После этого в России было открыто наследственное дело. Данные о нём фигурируют в реестре Федеральной нотариальной палаты. Представители Генпрокуратуры РФ публично поставили под сомнение факт смерти. Они называли заявление о смерти бизнесмена инсценировкой.