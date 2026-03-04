Александра Кана, сына «крабового короля» судят во Владивостоке заочно

Олег Кан, отец подсудимого, создал на Дальнем Востоке крупный рыбопромышленный бизнес. Он контролировал ряд компаний, которые занимались добычей и экспортом краба и других водных биоресурсов. В последствии рамках одного из уголовных дел его признавали организатором преступного сообщества. Кана старшего обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.