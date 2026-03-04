В России разработают обновленную стратегию развития госдизайна

Как отметили в РСВ, стратегия будет использоваться в том числе при формировании образовательных программ «Сенежа» и реализации совместных проектов с ведущими федеральными и региональными партнерами. В организации напомнили, что с момента создания мастерской государственного дизайна в «Сенеже» обучение прошли более 4 тысяч госслужащих и свыше 1 тысячи дизайнеров.