Избила ногами и плохо кормила дочку: в Башкирии завели дело на мать троих детей

В Башкирии прокуратура Калтасинского района провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. По данным пресс-службы надзорного ведомства, что с марта 2025 по февраль этого года женщина не заботилась должным образом о своих трех детях в возрасте от года до 15 лет. Женщина надолго оставляла несовершеннолетних одних, не обеспечивала полноценным питанием.
Кроме того, недовольная поведением старшей дочери, мать однажды схватила девочку за волосы и избила ногами. Сейчас все дети находятся в социальных учреждениях.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
— Также в адрес руководителей территориального отдела полиции и районной администрации внесены представления в связи с непринятием мер по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, — заявили в прокуратуре.
