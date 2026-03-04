Избила ногами и плохо кормила дочку: в Башкирии завели дело на мать троих детей

В Башкирии прокуратура Калтасинского района провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. По данным пресс-службы надзорного ведомства, что с марта 2025 по февраль этого года женщина не заботилась должным образом о своих трех детях в возрасте от года до 15 лет. Женщина надолго оставляла несовершеннолетних одних, не обеспечивала полноценным питанием.