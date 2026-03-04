Уфимские туристы не смогли вылететь из ОАЭ

Как удалось выяснить «Башинформу», рейс FZ 985 авиакомпании Flydubai по планам должен был приземлиться в Уфе еще ночью 3 марта в 02.45. Но полет перенесли на 4 марта и вновь отменили. Не состоится вылет из Дубая и 5 марта.
Аналогичная ситуация складывается с самолетами из Шарджи. Рейс G9 931 авиакомпании Air Arabia отменяли 3 марта. Вылет также был перенесен на один день. Борт должен был оказаться в Уфе в ночь на 5 марта. Но вылет снова отменили.
Напомним, после 28 февраля авиасообщение на Ближнем Востоке было фактически парализовано. Из-за закрытия неба десятки тысяч российских туристов не могут улететь — только в аэропортах Дубая, Абу-Даби и Шарджи было отменено более 3,4 тысячи рейсов.
Первый самолет в Россию смог вылететь только 2 марта — из Абу-Даби в Москву. Сейчас в Россию вернулись свыше 1,5 тысячи человек. По данным Ассоциации туроператоров России, в странах Ближнего Востока в настоящее время находятся около 52 тысяч граждан нашей страны.
По оценке главы Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрия Горина, если темпы авиаперевозок пассажиров в 3−4 тысячи человек в сутки сохранятся, то вывоз туристов может растянуться на две недели. Ситуацию осложняет нехватка дальнемагистральных самолетов у большинства компаний. Помимо Москвы, рейсы выполняются в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск. Крупный объем перевозок пока выполняет только «Аэрофлот».
Ранее Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил решать вопросы туристов из Башкирии, которые в данный момент находятся в странах Ближнего Востока.