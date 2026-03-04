«Лампочка гаснет»: психолог предупредила новосибирцев о риске выгорания

«Самое тяжёлое из этого — выгореть во всех сферах сразу. Выгорание как паразит: начинается с одной сферы и неизбежно распространяется на другие, поэтому самое главное — не воспринимать это состояние как норму, а вовремя заметить и предотвратить. Человек просыпается уже уставшим, кофе перестаёт помогать, появляются боли в спине, шее, желудке, снижается иммунитет. Эмоциональные симптомы: раздражение на близких, ощущение тошноты от одной мысли о работе уже в воскресенье вечером, потеря интереса к книгам, фильмам и прогулкам, нарастающий цинизм и желание изолироваться. Когнитивные: рассеянность, забывчивость, сложности с концентрацией, “туман” в голове и ощущение жизни “на автомате”. Самый ранний и почти незаметный сигнал — утрата способности замечать детали: красоту заката, вкус еды, звуки природы. Мир становится плоским и серым», — подчеркнула Маргарита Геринг.