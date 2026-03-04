Дополнительную ежедневную электричку пустят из Владивостока до Сибирцево

«Как рассказали в АО “Экспресс Приморья”, по согласованию с краевым минтрансом с конца марта электропоезд № 6301, отправляющийся из Владивостока в 07.48, будет идти не только до станции Кипарисово, но и далее — до станции Сибирцево. Состав проследует со всеми остановками. Ориентировочное время прибытия в Уссурийск — 09.54, конечная станция Сибирцево — в 11.00», — говорится в сообщении.