Дополнительную ежедневную электричку пустят из Владивостока до Сибирцево

Жители Приморья получат дополнительный удобный способ добраться из Владивостока в Сибирцево и обратно. С 29 марта электропоезд № 6301 будет продлён до станции Сибирцево. В АО «Экспресс Приморья», инициатива реализована по согласованию с краевым министерством транспорта и направлена на повышение доступности пригородных перевозок, сообщила пресс-служба администрации Приморья.
«Как рассказали в АО “Экспресс Приморья”, по согласованию с краевым минтрансом с конца марта электропоезд № 6301, отправляющийся из Владивостока в 07.48, будет идти не только до станции Кипарисово, но и далее — до станции Сибирцево. Состав проследует со всеми остановками. Ориентировочное время прибытия в Уссурийск — 09.54, конечная станция Сибирцево — в 11.00», — говорится в сообщении.
В обратный путь электричка отправится из Сибирцево в 14.46. В Уссурийск она приедет в 15.51, а во Владивосток — в 18.18.
«Продление ежедневного маршрута до станции Сибирцево повысит транспортную доступность и сделает движение электропоездов более тактовым», — отметили в «Экспресс Приморья».
Напомним, жители Приморья стали чаще пользоваться электричками после введения единого городского тарифа. С начала года было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года.