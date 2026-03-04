Ричмонд
«Мама, почему я не казах?»: россиянин оценил организованную эвакуацию казахстанцев

Россиянин, находящийся в Катаре, отметил, как слаженно эвакуируют наших граждан, и посетовал на то, что «немножко чувствует себя заключенным», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео прогулки вдоль круизного лайнера на суше мужчина выложил в Instagram. Он отметил, что «немножко чувствует себя заключенным», так как уходить далеко от корабля нельзя, ведь территория закрытая.

Между тем, на видео слышно, как диспетчер произносит справочную информацию о том, что гражданам Казахстана нужно оформить заявку на визу в Саудовскую Аравию, так как планируется вывоз казахстанцев через эту страну.

«Гражданам Казахстана посольство делает визу в Саудовскую Аравию и завтра вывозит всех на автобусах (это порядка 22 часов в пути), дальше им предоставляют бесплатный перелет в Алматы. А еще им на карту отправляют по 35 долларов. А у нас: НИ ЧЕГО. Но мы не унываем. Верим в лучший расклад», — заявил россиянин.

Он добавил подпись на видео, которая гласит: «Мама, почему я не казах?».