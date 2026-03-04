В Ростове проходит форум о профессии оператора БПЛА

В Ростове-на-Дону, на площадке парка «Россия — моя история», уже второй день проходит форум «Профессия будущего — оператор БПЛА», сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
С работой беспилотных летательных систем знакомятся студенты учреждений среднего профессионального образования технического направления подготовки.
— В современном мире беспилотные системы играют важнейшую роль как в гражданской экономике, так и в обеспечении безопасности. Для молодежи организовали программу, направленную на получение практического опыта, — отметил заместитель министра образования Ростовской области Сергей Федоров.
На мастер-классах участники форума развивают навыки на современных симуляторах, а в реальные сценарии полетов погружаются с помощью виртуальной реальности (VR). Также организовали соревнования по дрон-рейсингу.
О перспективах и работе в отрасли рассказывают ведущие специалисты. В частности, с молодежью общаются представители технопарка, Батайского техникума железнодорожного транспорта и строительства имени Героя Советского Союза П. А. Половинко, Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.
