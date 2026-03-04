Как дела у волгоградских туристов, «застрявших» в ОАЭ?

Волгоградские туристы не могут вернуться домой из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.
По данным на 1 марта, Россией и странами Ближнего Востока отменены 62 рейса, большая часть отменённых вылетов следует из России в ОАЭ и обратно.
«Сейчас в ОАЭ очень много волгоградских туристов, в том числе и наших клиентов, — рассказала “АиФ”-НП» руководитель волгоградского турагентства «Интерлайн» Ольга Аджигитова. — Мы с ними на связи, сейчас небо закрыто, но им пообещали, что до 7 марта всех вывезут домой. Мы им настоятельно советуем не выселяться ни под каким предлогом из отелей и сохранять спокойствие. Волгоградцы в основном отдыхают в Дубае и Рас-эль-Хайме. Часть туристов из других городов уже вывезли, нашим нужно просто дождаться своей очереди. Маршруты авиарейсов сейчас проложены более севернее, до южных городов самолёты пока не дошли, облёт идёт через Пакистан, Афганистан, Узбекистан. В целом обстановка в Дубае, Рас-эль-Хайме спокойная".