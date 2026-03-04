Ричмонд
Как дела у волгоградских туристов, «застрявших» в ОАЭ?

Туристам настоятельно советуют ни в коем случае не выселяться из отелей и постараться сохранять спокойствие.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Волгоградские туристы не могут вернуться домой из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным на 1 марта, Россией и странами Ближнего Востока отменены 62 рейса, большая часть отменённых вылетов следует из России в ОАЭ и обратно.

«Сейчас в ОАЭ очень много волгоградских туристов, в том числе и наших клиентов, — рассказала “АиФ”-НП» руководитель волгоградского турагентства «Интерлайн» Ольга Аджигитова. — Мы с ними на связи, сейчас небо закрыто, но им пообещали, что до 7 марта всех вывезут домой. Мы им настоятельно советуем не выселяться ни под каким предлогом из отелей и сохранять спокойствие. Волгоградцы в основном отдыхают в Дубае и Рас-эль-Хайме. Часть туристов из других городов уже вывезли, нашим нужно просто дождаться своей очереди. Маршруты авиа­рейсов сейчас проложены более севернее, до южных городов самолёты пока не дошли, облёт идёт через Пакистан, Афганистан, Узбекистан. В целом обстановка в Дубае, Рас-эль-Хайме спокойная".

