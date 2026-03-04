В Иркутской области создадут реестр тех, кто пострадал при строительстве домов

В Иркутской области создадут реестр пострадавших при строительстве индивидуальных жилых домов. Об этом сообщается в проекте приказа, который опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.
— В реестр попадут люди, которые взяли ипотеку на строительство дома, доверились подрядчику, но остались без жилья из-за невыполненных обязательств, — уточняется в документе.
Реестр будет вести управление комплексного развития и стимулирования в строительстве. Чтобы попасть в него, нужно будет подать заявление. Сейчас идет разработка формы самого реестра и заявления. Они появятся в приложениях к приказу позже.
